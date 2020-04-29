Аграрии посадили картофель более чем на половине площадей

Картофель в сельскохозяйственных организациях Беларуси посажен на 11,2 тыс. га, что составляет 51,7% запланированных площадей, передает БЕЛТА.

По данным Минсельхозпрода, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) в стране посеяли на 809,8 тыс. га (94,1% площадей). Практически во всех областях — Брестской, Гомельской, Могилевской, Минской, Гродненской — работы завершены. В Витебской области эти культуры посеяли на 71,7% площадей. В этом году в целом по стране они займут площадь 860,9 тыс. га.

Сев льна-долгунца в Беларуси проведен на 47,1 тыс. га (93,5% плана). Сахарная свекла уже посеяна на 84,8 тыс. га (92,7%), овощи — 2,62 тыс. га (58,3%). Кукуруза посеяна на 487,6 тыс. га (43,1%), яровой рапс — 39,7 тыс. га (76%). Всего яровой сев в стране проведен уже более чем на 1,7 млн га (66,7%).