Аграрии подошли к рубежу 4,5 млн тонн намолоченного зерна

Отметим, что это почти на миллион меньше, чем в этот же день в прошлом году (тогда было намолочено 5420,4 тыс. тонн зерна).Урожайность в 2021-м составила 32,1 ц/га. Вот данные о том, сколько зерна намолотили по областям: в Брестской – 939,0 тыс. тонн, Витебской – 565,8, Гомельской – 584,3, Гродненской – 637,0, Минской – 1092,7, Могилевской – 643,1.Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) убрано 1391,5 тыс. га (64,9% к уборочной площади). В сравнении с 2020-м показатель ниже. В прошлом году к этому дню зерновые и зернобобовые культуры убрали с 1422,5 тыс. га.План по уборке овса выполнен почти на 50%. Эту культуру убрали с 73,6 тыс. га.В Беларуси заготовлено 824,1 тыс. тонн сена (73,8% к плану). В отличие от показателей по зерну эта цифра выше прошлогодней. Тогда аграрии заготовили 703,7 тыс. тонн сена. Что касается сенажа, его в текущем году заготовили 11 746,1 тыс. тонн (87% к плану).