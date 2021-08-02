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Аграрии намолотили более 3,3 миллиона тонн зерна

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия на 2 августа, в Беларуси намолочено 3391,0 тыс. тонн зерна. Это больше, чем в аналогичный день в прошлом году (3040,3 тыс. тонн). Урожайность в 2021-м составляет 32,5 ц/га.


Больше всего зерна намолочено в Минской области – 806,4 тыс. тонн. А меньше всего – на Гомельщине (430,4 тыс. тонн). В Брестской области аграрии намолотили 781,0 тыс. тонн зерна, в Витебской – 439,0 тыс. тонн, в Гродненской – 499,7 тыс. тонн, в Могилевской – 434,5 тыс. тонн.

Что касается зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса), их в стране убрали с 1044,2 тыс. га (48,7% к уборочной площади). Кстати, этот показатель также значительно превышает прошлогодний (792,5 тыс. га). В лидерах 2021-го – Минская область (224,0 тыс. га).

И немного о других культурах. В Беларуси убрано 27,9 тыс. га озимого ячменя (99,9% к уборочной площади), 35,8 тыс. га овса (23,3% к плану), 318,4 озимого рапса на зерно (93,1% к уборочной площади).

Кроме того, в нашей стране заготовлено 799,0 тыс. тонн сена (71,5% к плану), 11 574,6 тыс. тонн сенажа (85,7% к плану).
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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