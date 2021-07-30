Аграрии намолотили 2,6 миллиона тонн зерна: уборочная приближается к экватору

Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) в Беларуси уже убрали 801,5 тыс. га (37,4% к уборочной площади). Для сравнения: в 2020-м в этот день показатель находился на уровне 568,2 тыс. га. Лидер текущего года – Брестская область, где убрали 174,9 тыс. га зерновых и зернобобовых. Кстати, если судить по выполняемости плана уборочной кампании в регионе, аграрии Брестчины также справляются лучше всех: убрано 51,9% площадей, где выращиваются зерновые и зернобобовые.Аграрии убрали 27,9 тыс. га озимого ячменя, что составляет 99,9% к уборочной площади. Намолочено 135,5 тыс. тонн этой культуры, что на 37,6 тыс. тонн больше в сравнении с показателем в этот день в прошлом году. Также убрано 21,9 тыс. га овса (14,2% к плану).Что касается сена, его аграрии заготовили уже 779,4 тыс. тонн (это 69,8% к плану). Больше всего – в Гомельской области (190,4 тыс. тонн). Кроме того, заготовлено 11 448,8 тыс. тонн сенажа и 329,4 тыс. тонн силоса.