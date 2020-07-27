Аграрии намолотили 1,5 миллиона тонн зерна

В нынешнем году с учетом кукурузы в Беларуси должны собрать не менее 9,5 миллиона тонн зерна. В том числе зерновых колосовых свыше восьми миллионов тонн, что на 20 процентов больше по сравнению с 2019-м. Это тот минимум, который мы должны и можем взять, подчеркнул Президент, посещая с рабочей поездкой Несвижский район. Да, урожай в поле рекордный и дело чести для аграриев без промедления и без потерь убрать хлеб с полей. Это не только наша продовольственная безопасность, но и имидж страны.





При благоприятных погодных условиях понадобится около трех недель, чтобы завершить уборку зерновых, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко. И обратил внимание: государство со своей стороны создало все предпосылки, чтобы вырастить хороший урожай, а специалисты отрасли в свою очередь организовали четкую работу и обеспечили агротехнику – соблюдение сроков сева, уход за посевами, заблаговременная подготовка техники и оборудования по доработке зерна. Поэтому сегодня все чаще доводится слышать, мол, в нынешнюю уборочную и техника, и люди работают особенно слаженно.





В Беларуси на 27 июля намолочено свыше полутора миллионов тонн зерна. Убрано 406 тысяч гектаров, или 18,5 процента площадей. Это меньше, чем в 2019-м, зато ежедневные темпы работ превосходят прошлогодние показатели, что лишь подтверждает: жатва настойчиво набирает обороты. И самое главное – урожайность. Она откровенно радует: 37,6 центнера с гектара – на четыре центнера больше прошлого года. Это самый высокий показатель в истории АПК за последние 25 лет. Несколько лет назад доводилось говорить о небывалых 36 центнерах. Но сейчас мы говорим о новом рекорде.





А на Гродненщине, Брестчине и Минщине показатель даже выше среднереспубликанского – 51,1, 41,4 и 40,1 центнера на круг соответственно. И опять же, речь идет об абсолютных рекордах. Во-первых, если анализировать данные за последние четверть века в разрезе областей, эти регионы нынче превзошли самих себя. Во-вторых, Гродненщина поставила очередной республиканский рекорд. Ранее, в 2008-м, здесь также была зафиксирована самая высокая урожайность в стране – 46,5 центнера.

По обмолоченным гектарам в тройке лидеров Гомельщина – 130,3 тысячи, Брестчина – 101,3 и Минщина – 73,4 тысячи. На Гродненщине – 62,9, Могилевщине – 26,7 и Витебщине – 11,4 тысячи гектаров.





Кстати, если в южных регионах жатва в самом разгаре (на Гомельщине и Брестчине убрано 38 и 30 процентов площадей соответственно), то в Витебской области уборочная только-только набирает темпы – сейчас речь идет о трех убранных процентах площадей. Но к концу недели техника в поле будет работать массово. При благоприятной погоде жатву планируют завершить во второй декаде августа, резюмировал начальник управления земледелия, растениеводства и кормопроизводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Валерий Нерозя. И хотя аграрии пока убирают подгоревшие участки, читай, не самые лучшие площади, урожайность уже превзошла прошлогоднюю: каждый гектар дает свыше 32 центнеров. В лидерах Оршанский, Витебский и Дубровенский районы, где получают на круг соответственно 41,7, 40 и 36 центнеров.





С одной стороны, повлияла погода – она хоть и капризничала, однако в целом для растениеводства оказалась благоприятной. На этот фактор обратил внимание заместитель директора по растениеводству ОАО «Великий Двор» Столбцовского района Геннадий Безушко. Пока итоговую урожайность в хозяйстве планировать не берутся: убраны 1,1 тысячи гектаров – пятая часть. Яровой ячмень дает в среднем 50 центнеров. Относительно озимых, хотя и закладывали удобрения и защиту под 60 центнеров на круг, но тритикале уже дает в пределах 70 центнеров. В целом урожай будет выше прошлогоднего процентов на 20. Главный фактор, по мнению Геннадия Геннадьевича, который серьезно подсобил в этом году, – европейская зима. Она благоприятно сказалась на озимых. И как видим по первым обмолоченным гектарам, даже затяжная весна не возымела каких-либо негативных последствий.





С другой стороны, мы понимаем: это лишь один из факторов успеха, ведь во главе угла – технология. Не будь четкого контроля над каждым шагом и действием и самое главное – понимание этой необходимости на каждом из производственных этапов, о нынешних результатах говорить бы не пришлось. В этом убежден управляющий КСУП «Баума» Ивьевского района Дмитрий Буйко. В хозяйстве убрано 750 гектаров – четвертая часть. Каждый из них дал по 35 центнеров. И хоть это несколько ниже среднереспубликанского показателя, однако почти на 15 центнеров больше, чем в прошлом году. Да, погода подсобила. Но по мнению руководителя хозяйства, именно агротехника творит чудеса.





Из других оперативных работ: на 90 процентов завершена уборка озимого рапса на зерно. Сжато 320 тысяч гектаров, намолочена 681 тысяча тонн, что на 65 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. Приблизилось к экватору теребление льна: из 48,7 тысячи гектаров работы выполнены более чем на 42 процента.

Еще одна стратегическая задача АПК – кормозаготовка, от которой зависит, сколько мы произведем молока и мяса – это главные продукты наших экспортных кейсов. Несмотря на неприятный минус, который преследовал аграриев на этапе первого укоса, нарастив темпы, они смогли преодолеть разницу и быстро пойти в рост. Сейчас на условную голову скота заготовлено по 12,2 центнера кормовых единиц, что на 2,5 центнера выше уровня прошлого года. Собственно, это позволяет говорить о том, что объем экспорта, максимально приближенный к шести миллиардам долларов, в этом году удастся достигнуть. Впрочем, глава аграрного ведомства Иван Крупко подчеркнул: не только внутренний рынок будет обеспечен продовольствием, но и все договоренности по поставкам сельхозпродукции в страны ближнего и дальнего зарубежья предприятия АПК выполнят в полном объеме. Как и ранее, аграрная отрасль держит марку и слово перед своими партнерами.