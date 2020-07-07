Аграрии Минщины приступили к жатве

Новый урожай зерновых хлеборобов столичного региона радует.

В хозяйствах начали обмолот озимого ячменя, урожайность которого составила 56 центнеров с гектара.





Параллельно, сообщают в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома, в регионе активными темпами ведется заготовка трав второго укоса, чтобы обеспечить поголовье качественными сбалансированными кормами.

Травы убраны на более чем 60% площадей. На сегодняшний день заготовлено 2 миллиона 420 тысяч тонн сенажа, что на 350 тысяч больше, чем в прошлом году. В лидерах – Минский, Узденский, Копыльский и Несвижский районы, где заложили порядка 80% сенажа от запланированных объемов.