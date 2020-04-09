Аграрии Брестчины объединяют усилия для профилактики вирусных инфекций

Профилактика вирусных инфекций в Брестской области в эти дни вышла на первый план. В коллективах организаций, предприятий понимают, что преодолеть сложившуюся эпидемиологическую ситуацию можно только совместными усилиями. Медики сегодня на переднем фронте, но им нужна поддержка. В областном профсоюзе работников агропромышленного комплекса сформировали специальный фонд помощи, средства из которого намерены использовать именно на эти цели.

Председатель Брестского обкома профсоюза работников АПК Александр Солоневич отметил, что выделенные деньги пойдут на приобретение дезинфицирующих, обеззараживающих препаратов, средств индивидуальной защиты, оказание материальной помощи тем, кто в ней сейчас особо нуждается:

— Сумма, направленная на приобретение защитных масок, перчаток, дезинфицирующих, антибактериальных средств и других необходимых товаров, превышает 3,1 тысячи рублей. Почти 900 рублей профсоюзные организации выделили на помощь людям, нуждающимся в лечении. Сейчас профилактические меры и поддержка тех, кто противостоит коронавирусной инфекции, необходимы в первую очередь.

Ивацевичский райком профсоюза работников АПК выделил на средства профилактики 960 рублей, ОАО "Пинский винодельческий завод" — 432 рубля, областная организация аграрного профсоюза — 620 рублей, профком объединения "Брестоблсельстрой" — 355 рублей. Внесли свою лепту и другие организации. Областная госинспекция по семеноводству, карантину и защите растений перечислила 600 рублей на лечение четырем гражданам, оказавшимся в больницах. Фонд помощи будут далее пополнять, чтобы закупать все необходимое для медучреждений, предприятий АПК и других организаций.

Свой вклад в профилактику вирусных заболеваний вносят и сельхозпредприятия. Крупную сумму на эти цели перечислило ОАО "Журавлиное" Пружанского района. Заместитель директора по идеологической работе Зинаида Усик считает, что когда речь идет о здоровье людей, денег не жалко:

— Естественно, мы позаботились и о безопасности своих работников, приобрели антисептики, средства для дезинфекции помещений. Если людям необходима помощь, то ее оказываем.

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома совместно с обкомом профсоюза работников АПК рекомендовали принять в трудовых коллективах все меры для профилактики острых респираторных вирусных инфекций, сохранения рабочих мест, корректировки правил внутреннего трудового распорядка, если в этом есть необходимость. На предприятиях, в организациях усилен контроль допуска к работе специалистов, имеющих признаки ОРВИ, ограничен доступ посторонних лиц.