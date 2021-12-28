Агентство Frontex: разворачивая беженцев, Литва нарушает международное законодательство

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В соответствии с подготовленным проектом Литве предложат не посылать беженцев обратно в Беларусь, а везти их на КПП, где они смогут легально перейти границу и просить убежища.Специалисты юридического отдела этого агентства собрали доказательства того, что литовские пограничники применяют практику коллективного вытеснения беженцев, что противоречит международным законам и Европейской конвенции по правам человека. Еще одно замечание юристов – неэффективность процедуры принятия заявок об убежище. С августа, когда начали применять политику разворота беженцев, Литва утверждает, что они могут легально просить убежища, достаточно прийти на КПП. На деле такой порядок не действует – официально с лета получено 11 заявок на КПП.Кроме того, в Литве не действует система выявления уязвимых людей, о чем не раз говорили парламентские контролеры. Особенно много беспокойства вызывает тот факт, что среди беженцев может быть немало тяжелобольных людей, родителей с детьми, пенсионеров, беременных, жертв торговли людьми.После проведения этого исследования специалисты Бюро фундаментальных прав Frontex планируют представить Литве свои рекомендации по изменению политики. В первую очередь беженцев должны не оттеснять обратно в Беларусь, а везти на КПП, где они могут подать заявку об убежище. Кроме того, пограничников должны научить распознавать нуждающихся в помощи лиц и обеспечивать им помощь. Особое внимание должны уделять интересам детей, их вместе с родителями должны впускать в страну.Литовские политики часто говорят, что мигранты злоупотребляют наличием детей и используют их как щит, однако специалисты Frontex акцентируют, что это не имеет никакого значения: дети в любом случае уязвимы, им должны гарантировать защиту. Эти рекомендации должны вручить не только Литве, но и Совету ЕС. Если их не будут соблюдать, то это скажется на репутации страны.Член парламентского комитета по правам человека Витаутас Бакас сказал, что эти рекомендации не новость, Литву за это уже критиковали.– сказал он.По его оценке, нынешнее поведение Литвы бесчеловечно, особенно когда речь идет о вытеснении семей с детьми. Он заметил, что создана атмосфера страха, поэтому порядку не противятся и специалисты по правам детей, они молчат.Бакас сказал, что политика Литвы в отношении беженцев наносит вред репутации страны в глазах международного сообщества. Кроме того, нынешнее поведение может привести и к финансовым потерям.заметил политик.С начала августа пограничники получили право не впускать беженцев в неположенных местах. С тех пор в Литву не впустили 8063 человека.Frontex начало свою миссию в Литве 1 июля. Сейчас миссия продлена до 26 января 2022 года. Пятьдесят четыре сотрудника агентства помогают пограничникам обеспечивать охрану границы, выявлять нелегальных перевозчиков, а также помогают в возвращении беженцев на родину.