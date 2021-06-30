Агент актера Ростислава Гулбиса Екатерина Гольцман раскрыла подробности смерти артиста, который ушел из жизни 29 июня. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Гольцман, «обострение панкреатита привело к почечной недостаточности, и от этого пошел отек легких». Коллега актера Роман Попов в свою очередь отметил, что у Гулбиса были проблемы с почками.
Напомним, скончался актер вчера в больнице. Ему было 32.
Любителям кинематографа Ростислав Гулбис мог запомниться по ролям в таких знаменитых сериалах, как «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль: Зона отчуждения» и «Нагиев на карантине».
Фото: РИА Новости
Опубликовано:
1980
Агент актера Гулбиса рассказала подробности о его смерти
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter