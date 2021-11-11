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  2. Агата Муцениеце рассказала, готова ли она сняться в одном фильме с бывшим супругом

Агата Муцениеце рассказала, готова ли она сняться в одном фильме с бывшим супругом

Во время интервью Иде Галич российская актриса Агата Муцениеце заявила, что сейчас может спокойно сняться в одном проекте с бывшим мужем Павлом Прилучным. 


– У меня нет табу в кино. Я бы согласилась с ним сниматься. В первую очередь потому, что я профессиональная актриса, – заявила она. 

При этом знаменитость добавила, что некоторое время назад она бы на такое не пошла. 

– Раньше я билась в истерике. Даже отказалась играть с ним в одном спектакле, не стала сниматься в проекте " В клетке". А сейчас понимаю, что вообще без проблем. Например, я буду играть Алексю, а он Александра. Он не будет для меня Прилучным, будет персонажем фильма. Между дублями я постараюсь улыбаться и здороваться, – призналась она. 

Молодая женщина заявила, что после развода стала более уверенной в себе. 

Напомним, звездная пара развелась летом 2020-го. Они прожили вместе 8 лет, у них есть двое общих детей. 

Фото: скриншот из видео
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