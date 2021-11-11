Агата Муцениеце рассказала, готова ли она сняться в одном фильме с бывшим супругом

– заявила она.При этом знаменитость добавила, что некоторое время назад она бы на такое не пошла.– призналась она.Молодая женщина заявила, что после развода стала более уверенной в себе.Напомним, звездная пара развелась летом 2020-го. Они прожили вместе 8 лет, у них есть двое общих детей.Фото: скриншот из видео