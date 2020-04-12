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Африканские нефтяники поддержат сокращение добычи вместе с ОПЕК+

Африканская организация производителей нефти (APPO) поддержит усилия стран ОПЕК+, направленные на стабилизацию рынка, и сократит добычу, информирует сайт ОПЕК.

«В духе сотрудничества и коллективной ответственности не входящие в ОПЕК+ члены APPO также обязались внести вклад в глобальные усилия по стабилизации рынка нефти через сокращение своей ежедневной добычи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что секретариат ОПЕК получит детали сокращения добычи членами APPO в скором времени.

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В APPO входят 18 стран, при этом в соглашение ОПЕК+ не входят десять из них — Египет, Бенин, Камерун, Демократическая Республика Конго, Кот-д`Ивуар, ЮАР, Чад, Мавритания, Нигер, Гана. По данным за 2018 год, члены организации добывали 7,5 млн баррелей нефти в сутки, что составляет 7,5% от уровня мировой добычи в 2020-м.

Мировые цены на нефть стали падать на фоне пандемии коронавируса, а затем опустились до минимальных значений за 20 лет из-за срыва сделки ОПЕК+, обусловленного разногласиями России и Саудовской Аравии. Спустя месяц участники альянса все же пришли к соглашению, которое будет действовать до 1 мая 2022 года. Согласно условиям сделки, 23 страны к маю-июню сократят добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки, а затем постепенно начнут наращивать добычу — к 30 апреля 2022-го предусмотрено сокращение всего на 6 млн баррелей в сутки.

Кроме того, сокращение добычи поддержат страны, не входящие в ОПЕК+, среди которых Канада, США, Норвегия, Аргентина, Бразилия и другие. Благодаря им общемировая добыча в мае-июне уменьшится на 15 млн баррелей в сутки.

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Фото: Рейтер
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