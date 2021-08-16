Афганцы перелезают через стену с колючей проволокой, чтобы попасть в аэропорт Кабула

В аэропорту столицы Афганистана – хаос. Люди толпами прорываются к самолетам в надежде улететь из страны. Некоторые для этого перелезают через высокую стену с колючей проволокой, поднимая с собой и детей. Это видно на фото, которые корреспонденты присылают из Кабула.
Ранее агентство Aśvaka News опубликовало видео, на кадрах которого видно, как толпа бежит под шасси взлетающего самолета и пытается удержаться на бортовых выступах. Агентство со ссылкой на очевидцев утверждает, что несколько человек упали с воздушного судна с большой высоты. Перед этим агентство Reuters сообщило, что минимум пять человек погибли в аэропорту Кабула в результате давки и стрельбы.
Вчера боевики радикального движения «Талибан» вошли в Кабул. Они заявили о полном контроле над всей территорией государства. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В Кабул талибы вошли без боя, однако ситуация в городе остается напряженной. Почитать подробнее о происходившем в исламской республике 15 августа можно здесь.