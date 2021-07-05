Афганские правительственные войска планируют контрнаступление в северных районах, которые захватывают талибы. Об этом заявил советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб, сообщает РИА Новости.
Фото носит иллюстративный характер
По словам Мохиба, талибы решили воспользоваться вакуумом, когда американские и иностранные войска уходят, и без предупреждения начали наступление.
- Это застало врасплох афганские силы безопасности, потому что, как я уже говорил, мы ожидали мира, а не войны, - добавил советник президента Афганистана.
Мохиб также подчеркнул, что народ Афганистана хочет быть свободным:
- Талибы должны быть представлены в правительстве, однако афганцы не хотят, чтобы движение управляло всей страной и диктовало, как афганский народ должен жить.
Напомним, в 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали первое за 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.
Администрация США обещает до 11 сентября закончить вывод своих военных. На этом фоне в Афганистане нарастает нестабильность: талибы овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. По данным спецпредставителя генсека ООН, главы миссии по содействию Афганистану (МООНСА) Деборы Лайонс, с начала мая они захватили 50 из 370 районов страны.
Опубликовано:
803
Афганские военные планируют контрнаступление на севере страны
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter