Афганские военные планируют контрнаступление на севере страны

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По словам Мохиба, талибы решили воспользоваться вакуумом, когда американские и иностранные войска уходят, и без предупреждения начали наступление., - добавил советник президента Афганистана.Мохиб также подчеркнул, что народ Афганистана хочет быть свободным:Напомним, в 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали первое за 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.Администрация США обещает до 11 сентября закончить вывод своих военных. На этом фоне в Афганистане нарастает нестабильность: талибы овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. По данным спецпредставителя генсека ООН, главы миссии по содействию Афганистану (МООНСА) Деборы Лайонс, с начала мая они захватили 50 из 370 районов страны.