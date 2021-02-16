Афганистан за нашими плечами: рассказ ветерана

Сергей Владимирович Пухальский – один из ветеранов афганской войны. Ныне он занимает должность председателя Брестской городской организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане (ОО «БСВВА»), а также является депутатом Брестского горсовета и делегатом VI Всебелорусского народного собрания. Его родители участвовали в Великой Отечественной войне: отец прошел войну от рядового до младшего лейтенанта, мать дослужилась до старшего лейтенанта медицинской службы. Сейчас у него самого трое детей, причем двое пошли по стопам отца, решив защищать Родину.
В 30 лет капитан Сергей Пухальский по рапорту был отправлен в Афганистан. К тому моменту он окончил факультет разведки. Молодой профессиональный военный, который до прибытия по замене в Беларусь служил командиром разведочно-десантной роты в Венгрии, написал рапорт потому, что знал – там его сослуживцы и однокурсники:
– Кроме того, если солдаты срочной службы были туда отправлены согласно разнарядке и приказам, то для меня это была возможность совершенствовать свои военные знания.
Спустя определенное время открылось окно возможностей, и Сергей Пухальский сперва был командирован на учебу в располагавшийся в Подмосковье радиоцентр. После которого, пройдя интенсивный курс подготовки, включавший в себя психологию ислама, теорию и практику партизанской войны, минно-подрывное дело, вооруженные силы Афганистана, Пакистана и Ирана, вскоре он был отправлен на войну. Сегодня он отмечает:
– Разведка – это глубокое знание театра боевых действий. Для разведчика боевые действия – это зачастую лес, поле, горе, и, положив руку на сердце, некая романтика. В те годы молодые парни много мечтали стать либо космонавтами, либо десантниками. Роман В. Кожевникова «Щит и меч» я прочитал дважды, поэтому для меня Йоганн Вайс был образцом. В свою очередь, я прошел школу военного спецназа, был в Германии и даже сделал почерк такого же наклона, как у одной симпатичной немки.
В Афганистане погибло много молодых ребят. С нашим героем случалось разное: его подразделение брали в окружение, он с боями прорывался, чтобы позволить жить дальше своим солдатам и выжить самому. Раз его сильно обокрали, было и такое, что он чуть не погиб при выполнении боевого задания, однако талантливого разведчика смог спасти его товарищ по оружию.
– Скажу честно, самое яркое мое впечатление с афганской войны – это тот момент, когда я вышел из аэропорта Шереметьево-2, снял туфли и носки и пробежался по зеленой траве, не боясь, что сейчас подорвусь на мине. Я понимал, что в лучшем случае наступлю на что-то мягкое, а не твердое... Это была большая радость, – с улыбкой вспоминает Пухальский.
После войны уже понюхавший пороху ветеран боевых действий вернулся домой в звании майора, немного контуженный, но живой. Офицер переосмыслил то, чему надо обучать солдат в мирное время:
– Я осознал, что принцип Суворова «больше пота, меньше крови» – это самый правильный принцип обучения солдат боевых подразделений. Во время службы офицеры должны демонстрировать солдатам нюансы боевой подготовки на собственном примере, поскольку это повышает уровень доверия ребят к командирам. Они должны понимать, что на их командира можно положиться, и чувствовать, что он для них словно родной отец. После возвращения с войны я стал смотреть на солдат, как на собственных детей. Осознал, что для одних служба – это короткий срок, всего лишь какой-то небольшой жизненный эпизод, а для офицера – целая жизнь. Поэтому нужно относиться к людям с должным пониманием. Они уйдут на «гражданку», а ты останешься. И каким ты запечатлеешься в их сердцах, зависит только от тебя. Мои убеждения уходят глубоко корнями в разведывательную деятельность, поскольку разведчики должны доверять друг другу. Без этого не может быть ни успеха, ни высоких шансов остаться в живых.
В 1989 году начали стихийно возникать первые ассоциации ветеранов войны в Афганистане. Основной целью таких организаций являлась социальная поддержка членов семей погибших, инвалидов и ветеранов афганской войны. В 2001-м подобные белорусские ассоциации были объединены в единую структуру – ОО «БСВВА». Девиз организации: «Иди сам, помоги другим, и дано тебе будет». В брестской средней школе № 13 организован музей, посетители которого могут больше узнать об афганской войне. Тем более Брест славится большим количеством ветеранов этой войны – 1360 человек, в числе которых и действующий мэр города Александр Рогачук, воевавший в свое время в афганском Шинданде.
Сергей Пухальский убежден: политические и геополитические вопросы должны решаться исключительно путем переговоров. Ветеран говорит:
– Хотелось бы, чтобы молодые люди, которые проходят или будут проходить службу в Вооруженных Силах и в силовых структурах, хорошо осознавали, что это не напрасно прожитые годы, а их жизнь. Чтобы они постарались взять во время своей службы самое лучшее от своих командиров и начальников, сумели достичь успехов не только в боевой подготовке, но и развить себя интеллектуально. Это касается не только служебной деятельности, но и личных качеств, среди которых критическое мышление. Сегодня это особенно важно, потому что мы наблюдаем, как молодым людям интернет и СМИ навязывают свои точки зрения, лишая персонального видения морально-этических вопросов. Это очень серьезный момент, поскольку оказывает влияние на формирование психотипа человека или так называемого внутреннего стержня, от которого в жизни зависит очень многое.
Опубликовано:
665
Афганистан за нашими плечами: рассказ ветерана
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Павел БОГУШ