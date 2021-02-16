Афганистан за нашими плечами: рассказ ветерана

В 30 лет капитан Сергей Пухальский по рапорту был отправлен в Афганистан. К тому моменту он окончил факультет разведки. Молодой профессиональный военный, который до прибытия по замене в Беларусь служил командиром разведочно-десантной роты в Венгрии, написал рапорт потому, что знал – там его сослуживцы и однокурсники:Спустя определенное время открылось окно возможностей, и Сергей Пухальский сперва был командирован на учебу в располагавшийся в Подмосковье радиоцентр. После которого, пройдя интенсивный курс подготовки, включавший в себя психологию ислама, теорию и практику партизанской войны, минно-подрывное дело, вооруженные силы Афганистана, Пакистана и Ирана, вскоре он был отправлен на войну. Сегодня он отмечает:В Афганистане погибло много молодых ребят. С нашим героем случалось разное: его подразделение брали в окружение, он с боями прорывался, чтобы позволить жить дальше своим солдатам и выжить самому. Раз его сильно обокрали, было и такое, что он чуть не погиб при выполнении боевого задания, однако талантливого разведчика смог спасти его товарищ по оружию.– с улыбкой вспоминает Пухальский.После войны уже понюхавший пороху ветеран боевых действий вернулся домой в звании майора, немного контуженный, но живой. Офицер переосмыслил то, чему надо обучать солдат в мирное время:В 1989 году начали стихийно возникать первые ассоциации ветеранов войны в Афганистане. Основной целью таких организаций являлась социальная поддержка членов семей погибших, инвалидов и ветеранов афганской войны. В 2001-м подобные белорусские ассоциации были объединены в единую структуру – ОО «БСВВА». Девиз организации: «Иди сам, помоги другим, и дано тебе будет». В брестской средней школе № 13 организован музей, посетители которого могут больше узнать об афганской войне. Тем более Брест славится большим количеством ветеранов этой войны – 1360 человек, в числе которых и действующий мэр города Александр Рогачук, воевавший в свое время в афганском Шинданде.Сергей Пухальский убежден: политические и геополитические вопросы должны решаться исключительно путем переговоров. Ветеран говорит: