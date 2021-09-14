Аэровидео: улица 17-го сентября в Бресте

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В годы советской власти улица получила название 17 сентября в память о воссоединении белорусских земель. В период с 1921 по 1939 год улица называлась Тополевая, потом была переименована в улицу Переца. В годы фашистской оккупации она снова называлась Тополевая, а после освобождения Бреста в 1944 году получила актуальное название. На улице 17 сентября особую атмосферу создают ухоженные архаичные домики, построенные в конце XIX – начале XX веков. Далее вниз по улице уже встречаются современные постройки. В годы оккупации в доме № 10 действовал еврейский совет и еврейская полиция. В это страшное для евреев время совет старался поддержать их как мог: содержал больницу, дом для ночлега, организовывал бесплатную кухню. Сегодня улица 17 сентября хранит в себе память и историческую справедливость.