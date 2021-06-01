В последние майские выходные на олимпийском спортивном комплексе «Стайки» прошли соревнования среди любителей и фанатов марки BMW. Заезды проходили в трех категориях: Unlim, Sport, Standart. На мероприятии можно было увидеть ретроавтомобили, а также модели последних десятилетий. Смотрите новое аэровидео и делитесь роликом с друзьями.
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BMW Cup-2021 в «Стайках» сняли с дрона
Аэровидео: соревнования среди любителей и фанатов марки BMW
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