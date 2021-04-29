Движение по второй кольцевой дороге вокруг белорусской столицы открылось в 2016 году. Официальное название трассы – М14. Автодорога протяженностью в 162,4 км имеет 11 развязок и 4 полосы движения в обе стороны. По личному поручению Президента МКАД-2 строился по современной технологии из цементобетона. Второе кольцо помогает разгружать транспортные потоки возле столицы. М14 связывает города-спутники Дзержинск, Фаниполь, Заславль. Смотрите новое аэровидео и делитесь роликом с друзьями.
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Аэровидео: МКАД-2 с высоты полета
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