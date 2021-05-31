Аэровидео: Кубок WestMotors-2021 по дрэг-рейсингу

Кубок WestMotors по дрэг-рейсингу прошел 29 мая на полигоне в Липках. В 2021 году борьба велась сразу в 9 категориях: FWD, RWD, AWD, ATMO, SUV, Electro, Diesel, Unlim и Moto. Из-за погодных условий победителей определили по результатам квалификации. Также в программе Кубка прошли соревнования по автозвуку, конкурс граффити на авто, дрифт-трайк и Tesla-шоу. На территории полигона были представлены экспозиции эксклюзивных автомобилей и кастомных байков. Для гостей мероприятия были организованы развлекательные площадки и фуд-корт.

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!