Авиакомпания «Аэрофлот – российские авиалинии» с 9 февраля увеличивает число рейсов по направлению Москва – Минск до пяти в неделю, сообщает сайт перевозчика.
Самолеты «Аэрофлота» будут летать из российской столицы в белорусскую по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Рейсы будут осуществляться из Москвы во все дни, кроме четверга, из аэропорта Шереметьево в 15:15 с прибытием в Минск в 16:55. По четвергам вылет из Москвы будет в 14:00 с прибытием в Национальный аэропорт Минск в 15:40.
Обратные рейсы из Минска будут осуществляться во все дни, кроме четверга, в 18:00 с прилетом в Шереметьево в 19:50. По четвергам самолеты будут взлетать в 17:10 и приземляться в Москве в 18:55.
Напомним, с 8 февраля российской стороной выдано разрешение на выполнение по одному рейсу в неделю на паритетной основе по направлениям Минск – Санкт-Петербург и Минск – Ростов-на-Дону.
Для въезда в Россию гражданам Беларуси нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выполненного не ранее чем за 72 часа до поездки.
Фото: rbc.ru
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«Аэрофлот» увеличивает число рейсов из Москвы в Минск до пяти в неделю
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