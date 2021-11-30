Адвокаты проведут бесплатные консультации для малоимущих 3 декабря

Адвокаты 3 декабря бесплатно проведут юридические консультации для малоимущих граждан. Информация об этом размещена на сайте Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
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Получить ответы на интересующие правовые вопросы можно будет в любой юридической консультации. Их адреса и телефоны можно найти на сайтах Белорусской республиканской коллегии адвокатов и территориальных коллегий адвокатов.
Данная акция приурочена ко Дню юриста Беларуси. Она нацелена на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.
По решению БРКА подобные благотворительные акции проводятся в стране регулярно.