Адвокаты проведут бесплатные консультации для малоимущих 3 декабря

Получить ответы на интересующие правовые вопросы можно будет в любой юридической консультации. Их адреса и телефоны можно найти на сайтах Белорусской республиканской коллегии адвокатов и территориальных коллегий адвокатов.Данная акция приурочена ко Дню юриста Беларуси. Она нацелена на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.По решению БРКА подобные благотворительные акции проводятся в стране регулярно.