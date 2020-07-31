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Адвокаты напомнили об ответственности за нарушение обязательств личного поручительства

Белорусская республиканская коллегия адвокатов ответила на вопросы о личном поручительстве, с которыми граждане обращаются за консультацией к адвокатам. Соответствующая информация размещена на сайте БРКА, сообщает БЕЛТА.

Адвокаты пояснили, что поручительство дается за то, что подозреваемый или обвиняемый, находясь на свободе, не скроется от органа уголовного преследования и суда, не будет препятствовать расследованию дела или рассмотрению его судом и не будет заниматься преступной деятельностью. В качестве поручителей рассматриваются граждане, которые имеют реальную возможность обеспечить явку обвиняемого по вызову и его надлежащее поведение. При этом дается подписка о личном поручительстве, в которой человек подтверждает, что ему разъяснены сущность подозрения или обвинения лица, в отношении которого он дает поручительство.

В связи с этим адвокаты напомнили об ответственности за невыполнение поручителем своих обязательств. Так, если поручитель не обеспечил законопослушное поведение подозреваемого или обвиняемого, на него возлагается материальная ответственность за нарушение обязательства в размере от 100 до 500 БВ (1 БВ - Br27).

- Мы можем ручаться за своих близких и друзей, которых мы знаем и уверены, что они являются законопослушными гражданами и не подведут нас в дальнейшем. Но как мы можем ручаться за человека, с которым никогда не общались и даже не видели его лично? Верим ли мы ему настолько, что готовы рискнуть суммой в размере до 500 БВ? - задались вопросом адвокаты.

В БРКА также добавили, что в соответствии со ст.121 УПК поручителем может быть заслуживающее доверия лицо. То есть следователь, который будет принимать решение об изменении меры пресечения с заключения под стражу на личное поручительство, должен собрать информацию в отношении потенциального поручителя о том, заслуживает ли он доверия в глазах органа уголовного преследования. Человек, который хочет быть поручителем, должен обладать высокими моральными и психологическими качествами, быть законопослушным, добропорядочным, пользоваться уважением. Не рекомендуется допускать в качестве поручителя лицо, которое было ранее судимо либо ведет асоциальный образ жизни, не имеет рода занятий и т.д.

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