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Адвокаты бесплатно проконсультируют медиков, задействованных в борьбе с COVID-19

Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют медиков, задействованных в борьбе с COVID-19, информирует БЕЛТА.

Фото: архив БЕЛТА

Специалисты откликнулись на предложение Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) бесплатно оказывать профессиональную юридическую помощь медикам по вопросам, не связанным с ведением бизнеса.

"Коллегия приняла решение, одобренное подавляющим большинством адвокатов, оказывать дистанционно юридическую помощь медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией в Беларуси сообщил председатель БРКА Виктор Чайчиц.  В коллегии понимают, что такие медработники изолированы от семей, находятся в непростых условиях труда и стрессовой ситуации, поэтому хотят предоставить медикам возможность дистанционно проконсультироваться по правовым вопросам".

Сотрудники медицинских учреждений, куда госпитализированы больные с коронавирусом, могут связаться с адвокатами по телефону, видеосвязи или в мессенджерах. Правовая помощь может быть оказана, например, по поводу наследства, раздела имущества, трудовой деятельности, защиты прав потребителей, административных правонарушений и других вопросов.

Необходимая контактная информация для связи с адвокатами есть на сайте БРКА и на сайтах территориальных коллегий адвокатов. Для получения дистанционной правовой помощи медицинские сотрудники, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией, должны представиться, указать место работы и объяснить, какая именно юридическая помощь нужна.

Белорусские адвокаты оказывают и материальную помощь, активно перечисляя денежные средства на помощь в борьбе с распространением коронавируса в Беларуси.
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