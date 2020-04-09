Адвокаты бесплатно проконсультируют медиков, задействованных в борьбе с COVID-19

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БЕЛТА

Специалисты откликнулись на предложение Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) бесплатно оказывать профессиональную юридическую помощь медикам по вопросам, не связанным с ведением бизнеса.сообщил председатель БРКА Виктор Чайчиц.Сотрудники медицинских учреждений, куда госпитализированы больные с коронавирусом, могут связаться с адвокатами по телефону, видеосвязи или в мессенджерах. Правовая помощь может быть оказана, например, по поводу наследства, раздела имущества, трудовой деятельности, защиты прав потребителей, административных правонарушений и других вопросов.Необходимая контактная информация для связи с адвокатами есть на сайте БРКА и на сайтах территориальных коллегий адвокатов. Для получения дистанционной правовой помощи медицинские сотрудники, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией, должны представиться, указать место работы и объяснить, какая именно юридическая помощь нужна.Белорусские адвокаты оказывают и материальную помощь, активно перечисляя денежные средства на помощь в борьбе с распространением коронавируса в Беларуси.