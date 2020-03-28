Адвокатам рекомендовали консультировать дистанционно

Председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц рекомендовал адвокатскому сообществу по возможности перейти на дистанционное консультирование из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом он сообщил в обращении, опубликованном на сайте организации.

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Отмечается, что прежде всего нужно быть самодисциплинированными, проявлять заботу о своем здоровье и здоровье окружающих. Внутри каждого адвокатского образования призывают усилить санитарно-профилактические меры и уделить повышенное внимание сотрудникам старшего поколения, предложить им помощь, в том числе по исполнению возложенных на них профессиональных обязанностей. В случае необходимости оказывать адвокатам материальную помощь.

"Рекомендуем вам с согласия клиента перейти на дистанционное консультирование по телефону или в мессенджерах с оплатой юридической помощи, предоставленной при общении, посредством интернет-ресурсов", - говорит Виктор Чайчиц.

Адвокатов призвали учитывать и разъяснять клиентам объективные сложности в выполнении взаимных обязательств по договорам и контрактам.



- Из-за тесных экономических связей и отношений, которые существуют между странами, в том числе финансовых, туристических, рабочих, у физических и юридических лиц возникли сложности в исполнении принятых на себя обязательств. Напоминаем вам о том, что адвокат может подсказать клиенту мирный способ разрешения спора вне суда, в том числе медиативный. Ведь для решения некоторых экономических вопросов, возникших в результате форс-мажора, не обязательно настраивать клиента обращаться за защитой в суд.

В обращении напоминают, что по рекомендациям ВОЗ, нужно ограничить международные и иные поездки, исключить посещение массовых мероприятий и общественных мест, а также, по возможности, ограничить посещения в следственных изоляторах.





