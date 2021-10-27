SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Адвоката Саакашвили не пустили в Грузию

Адвоката Саакашвили не пустили в Грузию

Украинский адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Евгений Грушовец не смог попасть в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости

Фото: ТАСС

Грушовец рассказал, что его не выпустили из аэропорта и даже не объяснили причины. 

"Забрали паспорт, передали его командиру экипажа (со слов стюардесс). Я объяснил, что приехал к Саакашвили, но, увы, возвращаюсь в Украину. Стюардесса называет меня "депортированный пассажир", – написал адвокат на личной странице в Facebook. 

Он отметил, что возвращается в Киев без паспорта.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы