Адвоката Саакашвили не пустили в Грузию

Украинский адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Евгений Грушовец не смог попасть в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: ТАСС
Грушовец рассказал, что его не выпустили из аэропорта и даже не объяснили причины.
"Забрали паспорт, передали его командиру экипажа (со слов стюардесс). Я объяснил, что приехал к Саакашвили, но, увы, возвращаюсь в Украину. Стюардесса называет меня "депортированный пассажир", – написал адвокат на личной странице в Facebook.
Он отметил, что возвращается в Киев без паспорта.