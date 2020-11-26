Адвокат сообщил, что скорая помощь ехала к Марадоне более 30 минут

"Скорая помощь ехала больше 30 минут, что является преступным идиотизмом. Это нельзя оставлять незамеченным, я буду просить провести расследование со всеми вытекающими последствиями", – говорится в заявлении Морлы, появившемся в Twitter-аккаунте защитника.
Кроме того, по его словам, в отчете, составленном прокуратурой, сказано, что в течение 12 часов Марадона находился без присмотра со стороны медперсонала, нанятого для наблюдения за состоянием футболиста.
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