Известный российский актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за ДТП в центре Москвы, отказался продолжить работу с адвокатом Эльманом Пашаевым. Как сообщил ТАСС сам Пашаев, решение принято окончательно.
"Предложений [продолжить работу с Ефремовым] не поступало. Это уже решено", – сказал Пашаев.
Ранее он сообщал, что договор с актером закончился после приговора, а вопрос о дальнейшей работе оставался открытым.
По данным члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марины Литвинович, Ефремов остался недоволен вынесенным ему приговором и работой Пашаева, который не будет представлять его интересы на апелляции. В свою очередь, другой член ОНК Ева Меркачева рассказала, что Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат "подставил его на эти восемь лет".
Как пояснил источник в окружении актера, Пашаев обещал, что своей защитой добьется минимального наказания – либо приговора, не связанного с лишением свободы, либо отбывания срока в колонии-поселении с возможностью быстрого освобождения условно-досрочно, поэтому Ефремов придерживался такой линии защиты. Сейчас семья актера ищет ему нового адвоката.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
Фото: архив ТАСС
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Адвокат Пашаев сообщил, что Ефремов окончательно отказался продолжать с ним работу
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