Сегодня началось рассмотрение уголовного дела топ-менеджеров Белгазпромбанка. В деле восемь фигурантов, под стражей семеро из них, в том числе и ключевой обвиняемый – бывший председатель правления банка Бабарико. Впрочем, сегодня до рассмотрения собственно деталей дела так пока и не дошло. Оглашение обвинения не началось, поскольку защита Бабарико, похоже, намеренно затягивает процесс, заявляя одно бессмысленное ходатайство за другим. Впечатление, будто адвокаты пытаются максимально оттянуть переход к собранным в деле материалам и доказательствам.
Суд принял решение отклонить и четвертое ходатайство адвоката Лаевского. Тот немедленно заявил пятое. Для его рассмотрения суд опять прервался на совещание.
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Адвокат на суде по делу Белгазпромбанка намеренно затягивает процесс?
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Фото: Алексей МАТЮШ