Адвокат Марадоны назвал возможную причину смерти футболиста

По словам Морла, медицинский уход за Марадоной был ужасным.Отмечается, что за три недели до смерти футболисту сделали операцию, после которой врачи не рекомендовали переходить на домашнее наблюдение. Однако родственники Диего решили разместить его в арендованном доме в пригороде Буэнос-Айреса, где за ним ухаживал медперсонал.Адвокат также рассказал, что в последний раз видел Марадону 16 ноября 2020 года. Он отметил, что у футболиста был странный голос, напоминающий робота.Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.Аргентинская прокуратура проводит расследование о возможной халатности со стороны врачей Марадоны.