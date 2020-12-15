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Адвокат историка Соколова просит суд назначить подзащитному не более восьми лет колонии

Защита обвиняемого в громком убийстве историка Олега Соколова просит суд в Санкт-Петербурге назначить его подзащитному наказание не более восьми лет колонии, сообщает ТАСС.


Ранее прокурор попросила суд приговорить Соколова к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима путем сложения сроков за убийство и хранение оружия. Представитель потерпевшей стороны поддержала требования прокуратуры, а также назвала историка "неудавшимся актером" и предложила Соколову в последнем слове самому попросить у суда самого строгого для себя наказания. Соколов в зале суда молча выслушал слова прокурора и представителя потерпевшей стороны.

"Наказание, которое может быть назначено судом по совокупности преступлений, во всяком случае не может превышать восьми лет лишения свободы", – сказал адвокат Сергей Лукьянов.

Он добавил, что просит суд учесть смягчающие обстоятельства, в том числе признание историка, содействие раскрытию преступления, наличие у него маленьких детей и хронических заболеваний, а также "аморальное" поведение самой погибшей.

Соколову предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. В ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки. Позднее оружие и фрагменты тела человека обнаружили в его квартире. Следствие установило, что жертвой стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. Согласно материалам следствия, он совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве ревности.

Фото: ТАСС
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