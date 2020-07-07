Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.43
EUR: 2.75
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Адвокат Ефремова заявил, что собрал доказательства невиновности актера

Адвокат Ефремова заявил, что собрал доказательства невиновности актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что собрал достаточно доказательств невиновности своего подзащитного, поэтому убедил его пока подождать с признанием вины, пишет ТАСС.


Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП

Читайте также

Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП
"Задача адвоката собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал подождать – вину всегда признать успеем", – цитирует защитника телеканал "Россия-24".

По его словам, теперь дело суда – оценить собранные доказательства. "Если мы поймем в суде, что наши доказательства не обоснованы и не имеют юридической оценки и силы, конечно, мы будем признавать свою вину и будем приносить свои извинения", – дополнил Эльман Пашаев.

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади Москвы. Михаил Ефремов, который, как было установлено позже, находился  в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на большой скорости выехал на своей машине на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с фургоном.

Фото: ТАСС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Новости и статьи
Представители МИД Беларуси и Швейцарии обсудили сдерживание распространения COVID-19
Русый: от граждан поступают предложения о совершенствовании законодательной базы – это говорит о стабильности государства
Цены на нефть марки Brent снизились до 42,92 доллара за баррель
Лукашенко: Минск объективно задает тон по многим современным направлениям
Лукашенко: огромный рывок сделан в развитии транспортной инфраструктуры
В Брестском роддоме матерям детей, родившихся 3 июля, вручили подарки
Волонтеры COVID-19 помогли более 25 тысячам белорусов с конца марта
Президент отмечает существенный прогресс в столичном образовании и здравоохранении
АБФФ перенесла ближайший матч брестского «Динамо» против «Слуцка»
В Беларуси создана цифровая карта более семи тысяч крупных водных объектов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Портрет Дориана Грея
Лукашенко назвал переход на электромобили одной из основных задач будущей пятилетки
В Калинковичах горожанин залез на дерево за попугаем, снимать же его самого пришлось спасателям
Аграрии Минщины приступили к жатве
Президент: Минск является образцовым городом для проведения спортивных и культурных мероприятий
Лисички на первое и второе: три лучших рецепта
Сома-рекордсмена поймали рыбаки на Припяти
Президент гарантирует государственную поддержку бизнесу в создании новых производств
В Гомеле утонул горожанин
Игорь Петришенко посетил РНПЦ «Кардиология»
Возобновилась работа на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Дольск»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Врут, как дышат
Осенняя сессия МВФ и Всемирного банка пройдет онлайн
Дроздов подписал новый двухлетний контракт с минским "Динамо"
Лукашенко: землю нужно передавать в собственность людям за символическую цену
Вениамин Арзамасцев: молодежи остается только работать, проявлять себя и двигаться вперед
Таксист решил проучить мотоциклиста и «поддал газку», но не рассчитал скорость. Вызывали ГАИ
Врач объяснила, почему опасно очищать организм от шлаков
Семь организаций Минска предложат на этой неделе рабочие места на электронной ярмарке вакансий
Лукашенко: надо обеспечить равномерное развитие страны
За минувшие сутки в Беларуси из-за непогоды нарушалось электроснабжение 140 населенных пунктов
Подписан рекордный контракт в истории мирового спорта
мнение
Вадим ГИГИН
Мудрый человек из Чемолгана
В среду в Беларуси дожди и 16 градусов тепла
Президент встречается с активом Минска
В Докшицком районе всю ночь искали заблудившегося пенсионера
Советника главы Роскосмоса задержали по подозрению в госизмене
Авария на магистрали с горячей водой произошла в Минске
"Ниссан" снес два светофора на улице Плеханова в Минске
Всеобщая изоляция вводится в Мельбурне для борьбы с коронавирусом
В Японии из-за ливней почти 1,3 миллиона человек рекомендовали эвакуироваться
Фоторепортаж: на Августовском канале отпраздновали Купалье
В Поставах милиционер преследовал пьяного водителя
мнение
Всеволод ШИМОВ
Укол военного зонтика
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до 8,8 миллиарда долларов
Адвокат Ефремова заявил о плохом самочувствии актера
Июльская стоимость отдыха в белорусских санаториях колеблется от 40 до 333 рублей в сутки
Авторы
СКАНИРУЙТЕ