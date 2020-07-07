Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что собрал достаточно доказательств невиновности своего подзащитного, поэтому убедил его пока подождать с признанием вины, пишет ТАСС.
"Задача адвоката собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал подождать – вину всегда признать успеем", – цитирует защитника телеканал "Россия-24".
По его словам, теперь дело суда – оценить собранные доказательства. "Если мы поймем в суде, что наши доказательства не обоснованы и не имеют юридической оценки и силы, конечно, мы будем признавать свою вину и будем приносить свои извинения", – дополнил Эльман Пашаев.
Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади Москвы. Михаил Ефремов, который, как было установлено позже, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на большой скорости выехал на своей машине на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с фургоном.
Фото: ТАСС
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Адвокат Ефремова заявил, что собрал доказательства невиновности актера
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