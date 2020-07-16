Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.4
EUR: 2.74
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Адвокат Ефремова опроверг информацию об отказе актера от его услуг

Адвокат Ефремова опроверг информацию об отказе актера от его услуг

Адвокат известного российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что артист отказывается от его услуг, пишет ТАСС.

Фото: АГН "Москва"

"Я не знаю, кто распространяет подобные сведения. Видимо, кому-то нечем больше привлечь внимание подписчиков или читателей. Ефремов от меня не отказывался, мы продолжаем работать", – заверил защитник.

Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация, что Михаил Ефремов, вероятно, откажется от услуг Эльмана Пашаева, а в суде интересы актера будет защищать Петр Хорхорин.

Отметим, что недавно стало известно, что адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, которые представляют стороны по уголовному делу о громком ДТП в Москве, привлекут к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.

Смертельная авария, которую спровоцировал Михаил Ефремов, произошла на Смоленской площади российской столицы 8 июня. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
Белорусские аграрии рассчитывают на более высокий урожай к уровню 2019 года
Абитуриентка, набравшая по белорусскому языку 100 баллов, и ее педагог раскрыли секрет успешной сдачи ЦТ
В Беларуси создадут реестр работающих с драгметаллами юрлиц и ИП
Завершается строительство нового авиатерминала в мультимодальном комплексе «Бремино-Орша»
«Славянский базар» 29 лет является фестивалем любви и дружбы – гендиректор Центра культуры «Витебск»
Глава ассоциации многодетных родителей Татьяна Кравченко: цените то, что имеете
Кредит на строительство БелАЭС продлили на два года и снизили ставку
Хоккей. Канадец Морроу покинул минское «Динамо»
Юрий Бондарь: «Славянский базар в Витебске» зажигает новые звезды и сохраняет традиции»
Адвокат Ефремова опроверг информацию об отказе актера от его услуг
мнение
Юрий ТЕРЕХ
Вы - уголь в топку революции
В Слуцке несовершеннолетний велосипедист попал под колеса автомобиля
Гродно отмечает День освобождения города
Хоккей. Белорус Никита Комаров перешел в «Авангард»
Тепло возвращается: в пятницу в Беларуси до +28, в выходные до 29 тепла
Известный рэпер все-таки зарегистрировался кандидатом в президенты США
В Лепельском районе пожар унес жизнь 88-летней сельчанки
Азербайджан увеличит военный бюджет
Беларусь приобрела у США вторую партию нефти
Сергей Волков перейдет из «Витебска» в БАТЭ
Два человека погибли в Палермо из-за сильных осадков
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не хочу
15-летнюю девочку убило спиленным деревом – она шла по лесу в наушниках
У берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,8
Мужчину спасли из пожара в столичной квартире
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Ливни привели к масштабным повреждениям зданий в Японии
Гвардии майор Дмитрий Белецкий: отдельные люди хотят нарушить мир и спокойствие на нашей земле
Минск, Гомель, Климовичский район: в Беларуси 16 июля пройдут три электронные ярмарки вакансий
Netflix опубликовал цифры просмотров своих самых популярных фильмов
Диетолог развенчал миф о вреде чипсов
Какие нарушения выявляют инспекторы Госстандарта во время осмотра электронных весов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как это делается
Как люди, взяв деньги в долг, оказались в финансовой ловушке
Сборная Беларуси по академической гребле начала подготовку к Играм-2021
Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram
Чем опасен инфекционный эндокардит
В Гродно придумали, разработали и успешно используют безопасный модуль по забору анализов
Мост на проспекте Победителей реконструируют с опережением графика
Студотряд «Альфа» в Солигорске: никто не привык прятаться по углам
Евросоюз не хочет нового глобального карантина
Умер оператор "Бриллиантовой руки" Игорь Черных
Как дезинфекторы возвращали Березинскую ЦРБ к нормальной работе
мнение
Всеволод ШИМОВ
Победитель получает все. В том числе и проблемы
Почему растет продолжительность жизни в Беларуси
Образованный после слияния PSA и FCA автоконцерн получит название Stellantis
Как сейчас работает служба 115, что в ней будет совершенствоваться и чем справедливо недоволен потребитель
Авторы
СКАНИРУЙТЕ