Адвокат известного российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что артист отказывается от его услуг, пишет ТАСС.
Фото: АГН "Москва"
"Я не знаю, кто распространяет подобные сведения. Видимо, кому-то нечем больше привлечь внимание подписчиков или читателей. Ефремов от меня не отказывался, мы продолжаем работать", – заверил защитник.
Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация, что Михаил Ефремов, вероятно, откажется от услуг Эльмана Пашаева, а в суде интересы актера будет защищать Петр Хорхорин.
Отметим, что недавно стало известно, что адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, которые представляют стороны по уголовному делу о громком ДТП в Москве, привлекут к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.
Смертельная авария, которую спровоцировал Михаил Ефремов, произошла на Смоленской площади российской столицы 8 июня. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
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Адвокат Ефремова опроверг информацию об отказе актера от его услуг
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