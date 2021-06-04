Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Администрировали Telegram-канал и готовили граждан для участия в противоправных действиях: Генпрокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу

Администрировали Telegram-канал и готовили граждан для участия в противоправных действиях: Генпрокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу

Генеральная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении четырех граждан В., Г., К. и Ш., сообщается на сайте ведомства.


Им инкриминировано то, что они организовали групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, сопряженные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшие нарушение работы транспорта, предприятий и учреждений, обучили и иным образом подготовили граждан для участия в противоправных действиях.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, обвиняемые среди иных ресурсов администрировали Telegram-канал «Водители 97%». Это привело к активному участию иных лиц в нарушении общественного порядка на улицах города, неповиновению законным требованиям сотрудников милиции, блокировке автомобильных дорог и сбоям в работе организаций.

Кроме того, они обучали иных лиц для участия в таких групповых действиях, передавали знания о тактике и последовательности их проведения, инструктировали об особенностях противодействия правоохранителям.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Заводского района г.Минска постановил обвинительной приговор. На основании ч. 1 и ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь В., Г. и К. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, а Ш. – ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Дзермант: Протасевич разочаровался в своих юношеских националистических взглядах
ФПБ инициирует международную правовую экспертизу правомерности санкций Евросоюза
Дзермант: слова Протасевича – весомый аргумент, чтобы начинать расследование и проверять факты
Как вырастить плоды в бутылке
Биржа: 4 июня евро подешевел, доллар и российский рубль подорожали
Дзермант выдвинул гипотезы о том, кто мог подставить Протасевича
Как бороться с насекомыми-истребителями урожая
В Гродно выбирают лучшего слесаря области
Лукашенко ознакомился с уникальной технологией использования системы 5G в промышленности
Политолог прокомментировал интервью Романа Протасевича, вышедшее на телеканале ОНТ в программе «Марков. Ничего личного»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Горбы на ровном месте, или Под плинтусом - 2
Чтобы плоды уродились крупными, частью завязей надо пожертвовать
Савиных прокомментировал заявление Верховной рады Украины по Беларуси
Интернет-премия "ТИБО-2021": ИД "Беларусь сегодня" стал победителем в двух номинациях
Развеян популярный миф об "очистке" сосудов
Семеняко: законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении
Интерактивная выставка проекта «Партизаны Беларуси» начала работу в Гомеле
В радиопрограмме Даниила Шейко «Мінскія гісторыі» можно узнать о малоизвестных фактах из жизни столицы
Спецпроект «Партизаны Беларуси» ИД «Беларусь сегодня» стал победителем «Интернет-премии «ТИБО-2021»
Благодаря грамотно составленному договору дарения бабушке не пришлось доживать свои дни в доме престарелых
Фестиваль «Вытокi» становится хорошей традицией
мнение
Дмитрий КРЯТ
Протасевич – на этап, тихушки-лохановские - приготовиться
Коронавирусные особенности этого лета не помешают детям оздоровиться
Президент потребовал помочь санаторию «Свитанак» решить проблему с лицензированием
Художник-декоратор Иван Рогатень о работе с Рубинчиком, Туровым, Пташуком и другими режиссерами
Сетевое издание sb.by признано лучшим информационным ресурсом на «ТИБО-2021»
Протасевич – на этап, тихушки-лохановские - приготовиться
Лукашенко прокомментировал нападки на Беларусь
Как противостоять мошенникам в виртуальной среде
Лукашенко – трудовому коллективу «Гранита»: будем стараться помочь вам увеличить экспорт по всем направлениям
Почему про посадку самолета в Германии из-за ложного минирования зарубежные политики стараются не вспоминать
Врач рассказал, какой должна быть экстренная помощь при укусе жалящих насекомых
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Расплата за прошлое
Петровский — о стратегии и тактике коллективного Запада в отношении Беларуси и России, санкционных угрозах и несамостоятельной политике некоторых наших соседей
Лукашенко: надо выстоять, чего бы это ни стоило
Тридцатый Междуна­родный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» предлагает насыщенную программу на любой вкус
В Бресте школьники подрабатывали наркокурьерами
МИД Беларуси напомнил назначенному послу США об отсутствии у нее официального статуса
Лукашенко о реконструкции дороги М10: чего бы нам ни стоило, мы эту дорогу построим
Товарищеский матч футбольных сборных Беларуси и Сьерра-Леоне отменен
Лукашенко – коллективу «Гранита»: прежде всего надо реализовать то, что вы сегодня производите
Открытие интерактивной выставки «Партизаны Беларуси» в Гомеле – стрим
Дерматовенеролог объяснила, как солнцезащитные средства влияют на витамин D
мнение
Николай ЩЕКИН
Союзное государство — инновационный проект будущего
Дзермант об интервью Протасевича: на эмоциональном уровне хотелось ему посочувствовать, но справедливость берет верх
Погода в выходные: кратковременные дожди и до 26 градусов тепла
В Бресте директор частного предприятия по производству хлебобулочных изделий недоплатил государству свыше 74 тысяч налогов
Авторы
СКАНИРУЙТЕ