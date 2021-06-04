Администрировали Telegram-канал и готовили граждан для участия в противоправных действиях: Генпрокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу

Им инкриминировано то, что они организовали групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, сопряженные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшие нарушение работы транспорта, предприятий и учреждений, обучили и иным образом подготовили граждан для участия в противоправных действиях.Как установлено в ходе судебного разбирательства, обвиняемые среди иных ресурсов администрировали Telegram-канал «Водители 97%». Это привело к активному участию иных лиц в нарушении общественного порядка на улицах города, неповиновению законным требованиям сотрудников милиции, блокировке автомобильных дорог и сбоям в работе организаций.Кроме того, они обучали иных лиц для участия в таких групповых действиях, передавали знания о тактике и последовательности их проведения, инструктировали об особенностях противодействия правоохранителям.С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Заводского района г.Минска постановил обвинительной приговор. На основании ч. 1 и ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь В., Г. и К. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, а Ш. – ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года.Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.