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Адан Чавес Фриас выступил перед студентами БГУ

Специальный посланник Президента Венесуэлы прочитал лекцию будущим дипломатам и встретился с ректором университета.


– До того как брат позвал меня помогать ему в политике, я более 20 лет работал в университетах. Поэтому всегда приятно возвращаться в аудитории к пытливым юношам и девушкам, – признался перед встречей Адан Чавес Фриас. – В БГУ есть ощущение желания у студентов учиться, а у преподавателей – работать.


В разговоре с белорусской молодежью специальный посланник Президента Венесуэлы рассказал о наследии Боливара и Чавеса, которое актуально у него на родине по сей день.

– 40 лет назад, когда Уго Чавес начинал свою политическую карьеру, Венесуэла была в разрухе. Наше государство фактически находилось под влиянием США, насаждалась "демократия по-голливудски". Мой брат стремился создать независимую суверенную страну, где не было бы привилегированных и угнетенных. Было непросто, но долгая и упорная борьба привела к успеху, – поделился воспоминаниями заокеанский гость. – Но сегодня мы ощущаем беспрецедентное давление мировых СМИ, которые пытаются дискредитировать работу нынешнего Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его сторонников. Пропаганда полуправды и лжи не прекращается. Наша задача сегодня противостоять им во имя мира и справедливости.


Кроме того, Адан Чавес Фриас встретился с ректором Белорусского государственного университета Андреем Королем. Его приятно впечатлила атмосфера, которая царит в главном вузе нашей страны. Специальный посланник Президента Венесуэлы узнал об образовательной и научной деятельности БГУ и выразил заинтересованность в налаживании образовательных связей между странами.

Свои пожелания по укреплению отношений Венесуэлы и университета почетный гость оставил в Книге почетных гостей БГУ.




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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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