Адабашьян: «На всякое «да» очень просто говорить: «Нет!»

Сегодня состоялась очередная онлайн-беседа в рамках творческих встреч Международного медиаклуба «Формат А-3» с выдающимся советским и российским художником, артистом, сценаристом и режиссером, заслуженным деятелем искусств России Александром Адабашьяном. Встреча, тема которой была заявлена как «Старые афиши против цифрового формата», прошла на площадке ZOOM. Сценарист, актер и художник популярных картин «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Родня», «Собака Баскервилей», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» и многих других рассказал о своем отношении к программе «Бесогон» Никиты Михалкова, премьере фильма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, высказал свое отношение к пандемии, выборам в США, современным российским сериалам и либеральной российской интеллигенции.
– Очень заманчиво и очень просто на всякое «да» говорить: «Нет», – считает Адабашьян. – Это очень простая механика. Тут не требуется ни ума, ни анализа, ни ответственности. Очень милая позиция: «Вы – за, а я – всегда против. И ликовать по поводу любых неудач своей Родины тоже заманчиво и приятно. Вот мы такие уникальные, светлолицые, ни на кого не похожие. Дань этому я в свое время отдал по молодости.
Думать своей головой всегда сложно. Я никогда не ходил ни на какие демонстрации. Я давно об этом писал и говорил: считаю, что все происходящее в мире сегодня –это эпидемия насилия. Третья Мировая война только в другой форме. Благодаря наличию атомного оружия она не может проходить в формате «все против всех», потому что с одного удара все закончится. Считаю, что эта ненависть передается на демонстрациях воздушно-капельным путем. Если вы ходите на митинг, то так или иначе этой ненавистью там заразитесь. И потом, как показывает жизнь, никто из творцов не возражает против официоза, как только он сам поворачивает к ним голову…
Я вообще не люблю этих разговоров в духе «а вот при Ельцине в это время уже снег был, а сейчас – оттепель". Поэтому и со многими коллегами общаюсь минимально.
На вопросы журналистов из разных стран Александр Адабашьян отвечал больше часа.
Фото: culture.ru
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Адабашьян: «На всякое «да» очень просто говорить: «Нет!»
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