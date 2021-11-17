Абухович: Польша попала в ловушку, которую сама для себя и поставила

Таким мнением в эфире программы «ОбъективНо» на телеканале ОНТ поделилась старший преподаватель Белорусского государственного технологического университета Юлия Абухович, говоря о событиях на белорусско-польской границе.
– Сегодня сложилась ситуация, когда Польша попала в ловушку, которую сама для себя и поставила. Процветающая при Европейском союзе, вошедшая, как она считала, в когорту лучших стран ЕС... И вдруг ее начинают в системе разноскоростной интеграции Евросоюза оттеснять на задний план. И ей говорят, что либо станете такими, как мы, либо вы второсортное государство. И тут еще миграционный кризис. Вот это какая-то озлобленность и желание доказать, что она [Польша] может диктовать условия и быть настоящей преградой, – обратила внимание Юлия Абухович.
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