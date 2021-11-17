Абухович о внешней политике Беларуси: мы всему миру показываем, что люди для нас прежде всего

Об этом в эфире программы «ОбъективНо» на телеканале ОНТ заявила старший преподаватель Белорусского государственного технологического университета Юлия Абухович, говоря о внешней политике Беларуси.
– У нас абсолютно правильная политика. Мы всему миру показываем, что мы среди европейских государств – самое европейское государство с развитыми гуманитарными ценностями, что люди для нас прежде всего. Да, мы пойдем на какие-то уступки, но для нас прежде всего – сохранить мир и спокойствие. Мы не собираемся ввязываться в военные конфликты, мы демонстрируем, что если надо будет, ответим. Но тем не менее это не наша война, не наша проблема и не наш миграционный кризис. Мы стали той страной, которую пытаются ввязать в этот конфликт, – отметила Юлия Абухович.
Видео: Telegram-канал ОNT NEWS