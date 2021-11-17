SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Абухович о внешней политике Беларуси: мы всему миру показываем, что люди для нас прежде всего

Абухович о внешней политике Беларуси: мы всему миру показываем, что люди для нас прежде всего

Об этом в эфире программы «ОбъективНо» на телеканале ОНТ заявила старший преподаватель Белорусского государственного технологического университета Юлия Абухович, говоря о внешней политике Беларуси.

Подписаться

– У нас абсолютно правильная политика. Мы всему миру показываем, что мы среди европейских государств – самое европейское государство с развитыми гуманитарными ценностями, что люди для нас прежде всего. Да, мы пойдем на какие-то уступки, но для нас прежде всего – сохранить мир и спокойствие. Мы не собираемся ввязываться в военные конфликты, мы демонстрируем, что если надо будет, ответим. Но тем не менее это не наша война, не наша проблема и не наш миграционный кризис. Мы стали той страной, которую пытаются ввязать в этот конфликт, – отметила Юлия Абухович.

Видео: Telegram-канал ОNT NEWS
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы