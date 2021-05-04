Сын известного российского артиста цирка Михаила Багдасарова прокомментировал новость о смерти отца. Об этом сообщает телеканал "360".
Фото: muzh-zhena.ru/blog/zhena-mihaila-bagdasarova
Багдасаров-младший рассказал, что за неделю до смерти дрессировщика госпитализировали с бронхитом. Сын артиста также отметил, что ничего не знал про COVID-19, который якобы обнаружили у его отца.
– Абсолютно здоровый человек. Не было такого, чтобы он долго болел, – подчеркнул Багдасаров-младший. – Буквально недавно мы были на гастролях в Кисловодске, он приезжал, и мы открывали звезду перед цирком.
Напомним, на 76-м году жизни скончался народный артист России, дрессировщик хищников. Его сын и дочь также знаменитые укротители тигров.
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«Абсолютно здоровый человек»: сын дрессировщика Багдасарова усомнился в причине его смерти
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