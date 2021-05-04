«Абсолютно здоровый человек»: сын дрессировщика Багдасарова усомнился в причине его смерти

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Багдасаров-младший рассказал, что за неделю до смерти дрессировщика госпитализировали с бронхитом. Сын артиста также отметил, что ничего не знал про COVID-19, который якобы обнаружили у его отца., – подчеркнул Багдасаров-младший. –Напомним, на 76-м году жизни скончался народный артист России, дрессировщик хищников. Его сын и дочь также знаменитые укротители тигров.