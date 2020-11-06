Несколько крупных американских телеканалов прервали трансляцию выступления президента США Дональда Трампа из Белого дома, пишет РИА Новости.
Сообщается, что прямую трансляцию выступления Трампа остановили телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC. Во время своей речи действующий президент США заявлял, что его противник, Джо Байден, пытается украсть выборы. Глава Белого дома также сообщал о большом количестве нарушений на выборах по всей стране и утверждал, что после подсчета голосов выиграет выборы.
Сразу после отключения трансляции ведущий MSNBC рассказал, что "нам неизвестно ни о незаконных голосах, ни о победе Трампа". Ведущие ABC и NBC также заявили, что Трамп делал бездоказательные заявления.
– Мы прерываем (трансляцию), потому что то, что говорит президент США, по большей части является абсолютной ложью, – сказал ведущий телеканала CNBC Шепард Смит после отключения речи Трампа.
Журналист телеканала MSNBC сообщил, что социальная сеть Twitter также остановила прямую трансляцию выступления президента в своем приложении.
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"Абсолютная ложь": крупные американские телеканалы прервали выступление Трампа
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Фото: РЕЙТЕР