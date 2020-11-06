"Абсолютная ложь": крупные американские телеканалы прервали выступление Трампа

РИА Новости

Сообщается, что прямую трансляцию выступления Трампа остановили телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC. Во время своей речи действующий президент США заявлял, что его противник, Джо Байден, пытается украсть выборы. Глава Белого дома также сообщал о большом количестве нарушений на выборах по всей стране и утверждал, что после подсчета голосов выиграет выборы.Сразу после отключения трансляции ведущий MSNBC рассказал, что "". Ведущие ABC и NBC также заявили, что Трамп делал бездоказательные заявления., – сказал ведущий телеканала CNBC Шепард Смит после отключения речи Трампа.Журналист телеканала MSNBC сообщил, что социальная сеть Twitter также остановила прямую трансляцию выступления президента в своем приложении.