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  2. Абрамчик: на территории ТЛЦ будет присутствовать представитель ЮНИСЕФ Ирака, определяющий содержание обучения

Абрамчик: на территории ТЛЦ будет присутствовать представитель ЮНИСЕФ Ирака, определяющий содержание обучения

Перед мобильными образовательными пунктами для детей беженцев не ставят задачу работать так, как это происходит в школах с полноценной учебной программой. Об этом заявил начальник главного управления образования Гроднооблисполкома Руслан Абрамчик:


- Это ненормально, когда дети живут от завтрака до обеда. Должна быть полезная, развивающая деятельность, радость. Что касается предметов, они такие же, как на родине ребят, и схожи с нашей школьной программой: природоведение, языки, математика. До конца недели на территории ТЛЦ будет присутствовать представитель ЮНИСЕФ Ирака, который и определяет содержание обучения. Кроме того, работают представители нашего ЮНИСЕФ, в том числе по раннему развитию и вопросам защиты детства.

Планируется обучение в течение всего дня двумя модулями. Что касается преподавательского состава, из числа беженцев выявлено 6 человек с опытом работы в системе образования: это учителя физической культуры, информатики и языка. Плюс к обучению детей привлекут волонтеров Гродненского университета имени Янки Купалы, профессиональных педагогов.

- По результатам анкетирования среди родителей детей беженцев мы видим, что они с нетерпением ждут начала обучающего процесса. Более того, некоторые до сих пор посещают дистанционные образовательные платформы, по которым они учились в Ираке.

По предварительным оценкам в мобильных образовательных пунктах заинтересованы около 90 детей, их разделят по возрасту и с 12 лет по полу. По оценке ЮНИСЕФ, большинство маленьких беженцев, которые находятся в ТЛЦ, это ребята до 11 лет включительно.
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Фото: Александр КУШНЕР
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