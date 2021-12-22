Абрамчик: на территории ТЛЦ будет присутствовать представитель ЮНИСЕФ Ирака, определяющий содержание обучения

Планируется обучение в течение всего дня двумя модулями. Что касается преподавательского состава, из числа беженцев выявлено 6 человек с опытом работы в системе образования: это учителя физической культуры, информатики и языка. Плюс к обучению детей привлекут волонтеров Гродненского университета имени Янки Купалы, профессиональных педагогов.По предварительным оценкам в мобильных образовательных пунктах заинтересованы около 90 детей, их разделят по возрасту и с 12 лет по полу. По оценке ЮНИСЕФ, большинство маленьких беженцев, которые находятся в ТЛЦ, это ребята до 11 лет включительно.