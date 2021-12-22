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  2. Абрамчик: мобильные образовательные пункты для детей беженцев заработают в пятницу

Абрамчик: мобильные образовательные пункты для детей беженцев заработают в пятницу

Вчера вблизи ТЛЦ "Брузги" совместно с ЮНИСЕФ установили два мобильных образовательных пункта для детей беженцев. Как рассказал начальник главного управления образования Гроднооблисполкома Руслан Абрамчик, первые занятия в них планируют провести в эту пятницу:


– Деятельность будет вестись по нескольким направлениям: оказание определенной психологической помощи, игровая часть и непосредственное получение знаний. По результатам проведенного анкетирования мы видим, что 90 и выше процентов детей разговаривают на диалекте курдского сорани. Будут работать как представители иракского ЮНИСЕФ, так и наши волонтеры. Организуем видеотрансляцию на родном языке детей. У иракской стороны разработана программа для дистанционного обучения детей разных возрастов.

Сегодня мобильные образовательные пункты подключат к модулю интернета для дальнейшего транслирования обучающих видеоматериалов.
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Фото: Александр КУШНЕР
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