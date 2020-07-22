Абитуриенты смогут подать документы в БГУ с 25 июля

Главный белорусский вуз планирует принять на обучение более пяти тысяч студентов, рассказали в пресс-службе университета.

Прием документов в БГУ начинается 25 июля, вуз готов взять на первый курс 5128 студентов.

– На дневную бюджетную форму план составляет 2140 человек. Причем доля естественнонаучных специальностей в плане приема составляет 67%, социально-экономических и гуманитарных специальностей – 33%, – рассказали в пресс-службе БГУ.

Что касается заочной формы обучения, то тут вакантны 218 мест для абитуриентов.

– План приема на платную дневную форму обучения составляет 1905 человек, на заочную – 468, – подчеркнули в вузе.

Также в БГУ отметили, что для абитуриентов, поступающих на бюджетную форму обучения, а также на специальности, по которым предусмотрены вступительные испытания, на бюджет и платную форму обучения, подача документов будет осуществляться с 25 по 31 июля. Документы на платную форму обучения будут приниматься по 15 августа.