АБФФ перенесла ближайший матч брестского «Динамо» против «Слуцка»

Белорусская федерация футбола приняла решение перенести матч 17-го тура Высшей лиги «Динамо» (Брест) — «Слуцк» с 10 июля на 12 августа, сообщает пресс-служба АБФФ.

Кроме того, перенесут встречу дублирующих составов этих команд.

АБФФ перенесла игру в соответствии с пунктом 5.5.4. статьи 5 Регламента чемпионата Беларуси, который гласит: «Решение о переносе матча принимает Бюро исполкома АБФФ в случае форс-мажорных обстоятельств».

Отметим, что ранее стало известно о вспышке коронавирусной инфекции в брестском «Динамо». Среди зараженных – ряд основных игроков команды.