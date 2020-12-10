В среду, 9 декабря, полиция задержала мужчину, который ворвался в штаб Демократической партии США в городе Спокейн (штат Вашингтон) и угрожал взорвать здание, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.
Сообщается, что неизвестный зашел в офис демократов, в котором находился один сотрудник. С собой у мужчины был рюкзак, из которого выглядывали провода. Злоумышленник заявил, что намерен взорвать здание, но ему это не удалось. Однако мужчина успел устроить пожар, в котором, к счастью, никто не пострадал. Полиция оперативно выехала на место и окружила здание. В результате злоумышленник вышел и сдался властям, взрывчатки в рюкзаке не было.
Фото: pixabay.com
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В США неизвестный угрожал взорвать офис демократов – мужчина задержан
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