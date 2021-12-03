ABBA записала видео на рождественский сингл

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- сказано в сообщении, размещенном сегодня в Twitter-аккаунте ABBA.В ролике группа школьников, вдохновленная возвращением легендарной музыкальной команды, организовывает по этому поводу ABBA-шоу.Видео появилось на официальном YouTube-канале АВВА. Все доходы от него будут перечислены в детский фонд ЮНИСЕФ. Группа так же поступила со своим первым синглом Chiquitita, который увидел свет в 1978 году.– рассказала легендарная четверка.По информации британской вещательной корпорации Би-би-си, в мире продано около 400 млн синглов и пластинок группы. В 2015 году трек ABBA Dancing Queen был включен в Зал славы престижной американской премии Gramy. Фильмы Mamma Мiа! и Маmma Мia! 2, в основу которых положены хиты шведской группы, по данным кинопортала IMDb, собрали в мировом прокате более $ 1 млрд.