ABBA записала видео на рождественский сингл

Шведская группа ABBA показала видео с записью своего рождественского сингла Little Things из нового альбома Voyage, который стал первым за 40 лет после распада группы. Об этом сообщает ТАСС.
В ролике группа школьников, вдохновленная возвращением легендарной музыкальной команды, организовывает по этому поводу ABBA-шоу.
Видео появилось на официальном YouTube-канале АВВА. Все доходы от него будут перечислены в детский фонд ЮНИСЕФ. Группа так же поступила со своим первым синглом Chiquitita, который увидел свет в 1978 году.
– Мы считаем, что нельзя побороть бедность без усиления власти женщин. Именно поэтому мы поддерживаем работу ЮНИСЕФ по защите девочек от сексуального насилия, – рассказала легендарная четверка.
По информации британской вещательной корпорации Би-би-си, в мире продано около 400 млн синглов и пластинок группы. В 2015 году трек ABBA Dancing Queen был включен в Зал славы престижной американской премии Gramy. Фильмы Mamma Мiа! и Маmma Мia! 2, в основу которых положены хиты шведской группы, по данным кинопортала IMDb, собрали в мировом прокате более $ 1 млрд.