«Абаронцам – слава!» – торжества на Буйничском поле в Могилеве - стрим

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В концертно-театрализованном действе «Абаронцам – слава!», которое сегодня пройдет на «Буйничском поле», будет задействовано более 500 участников. Частью торжественного мероприятия с элементами реконструкций событий Великой Отечественной станет показ начала войны в Могилеве, моменты обороны города и элементы воздушного боя. В небо поднимутся самолеты Як-55: скоростные, легкие, маневренные. Они изобразят советскую и вражескую технику. Продолжат программу выступления артистов эстрады, а после состоится экскурсия по мемориальному комплексу. На площадке также будет представлена выставка военной техники Вооруженных Сил Беларуси. Смотрите стрим из Могилева на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал «СБ ТВ».