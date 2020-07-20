979 тысяч исполнительных производств возбуждено в Беларуси в первом полугодии

Большую часть в структуре поступающих исполнительных документов занимают исполнительные надписи нотариусов – 41,3%. Множество из них содержит требование о взыскании задолженности за коммунальные услуги.Выданные судами исполнительные документы составили 27,1%. Существенная их часть – постановления по делам об административных правонарушениях.Третьими по числу среди предъявленных к принудительному исполнению документов оказались постановления органов внутренних дел – 26,4%. Большинство из них касаются наложения административного взыскания за превышение установленной скорости движения, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами.Всего по находившимся на исполнении исполнительным производствам судебные исполнители за полгода текущего года взыскали 718 млн рублей, что на 4,1% больше, чем в первом полугодии прошлого года (690 млн рублей). В доход государства взыскано 59 млн рублей, или на 34% больше, чем в первом полугодии 2019 года (44 млн рублей).Остаток исполнительных производств по сравнению с началом года уменьшен с 1,11 млн до 1,01 млн (на 100 тысяч производств, или на 9%).За шесть месяцев 2020 года проведена большая работа по изменению законодательства об исполнительном производстве. Так, 4 июня 2020 года Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь в первом чтении был принят проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам исполнительного производства».