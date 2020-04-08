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  2. В Беларуси сделано около 46 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию

В Беларуси сделано около 46 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию

На стационарном лечении в нашей стране находятся 976 пациентов с COVID-19. У большинства из них заболевание протекает в легкой или средней форме, сообщили в Telegram-канале Минздрава.

33-м пациентам нужна поддержка аппарата искусственной вентиляции легких, им были организованы медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.

Отмечается, что 77 человек выздоровели от коронавирусной инфекции после соответствующего лечения. Новых эпизодов смерти от COVID-19 за прошедшие сутки не зафиксировано.

— В Беларуси с COVID-19 сражаются 25 тысяч медиков. Именно благодаря их слаженной и четкой работе получается контролировать распространение инфекции, — подчеркивают в Telegram-канале Минздрава.

По состоянию на 8 апреля, в нашей стране провели около 46 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для тестирования используется 13 лабораторий.

В учреждениях здравоохранения в настоящее время для пациентов с коронавирусной инфекцией выделено более семи тысяч мест.
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