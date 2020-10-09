По итогам очередных торгов белорусский рубль окреп по отношению ко всем трем основным валютам. Об этом сообщается на официальном сайте БВФБ.
Доллар стал дешевле на BYN 0,035 и сейчас стоит BYN 2,578.
Евро потерял BYN 0,0339 и теперь оценивается в BYN 3,0404.
Российский рубль подешевел на BYN 0,0061 до BYN 3,3465 за сотню.
Вчера белорусский рубль также окреп к трем основным валютам.
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Биржа: 9 октября белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович