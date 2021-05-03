9 Мая в Гродно у Кургана Славы состоится областной фестиваль патриотической песни «Сердце земли моей»

Лучших исполнителей определят в рамках празднования 76-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Начало мероприятия – в 15:00. Организатором мероприятия выступает Гродненский областной комитет ОО «БРСМ».Участие в фестивале примет талантливая молодежь из всех уголков Гродненщины. В финале конкурса выступят 30 исполнителей. Это и сольные исполнители, и дуэты, и вокальные группы. Они исполнят песни не только о Великой Отечественной войне и ее героях, но и о Родине, патриотизме, активной гражданской позиции человека, красоте белорусской земли…Информацию дополняетФото: Гродненский городской комитет ОО «БРСМ»