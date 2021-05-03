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  2. 9 Мая в Гродно у Кургана Славы состоится областной фестиваль патриотической песни «Сердце земли моей»

9 Мая в Гродно у Кургана Славы состоится областной фестиваль патриотической песни «Сердце земли моей»

Стало известно, что произведения гражданско-патриотического содержания прозвучат в День Победы в святом для каждого жителя Гродно месте: традиционный ежегодный фестиваль патриотической песни на сей раз пройдет на мемориальном комплексе Курган Славы 9 Мая. 


Лучших исполнителей определят в рамках празднования 76-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Начало мероприятия – в 15:00. Организатором мероприятия выступает Гродненский областной комитет ОО «БРСМ».

Участие в фестивале примет талантливая молодежь из всех уголков Гродненщины. В финале конкурса выступят 30 исполнителей. Это и сольные исполнители, и дуэты, и вокальные группы. Они  исполнят песни не только о Великой Отечественной войне и ее героях, но и о Родине, патриотизме, активной гражданской позиции человека, красоте белорусской земли… 


Информацию дополняет первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Анна Саросек:

– В этом году фестиваль «Сердце земли моей» приурочен к празднованию Дня Победы. Это не случайно! Талантливых ребят, которые принимают участие в фестивале, объединяет любовь к своей стране и активная гражданская позиция. Это чувство они выражают через творчество и  поступки. В нашем конкурсе принимают участие не только  профессионалы своего дела, но и любители, для каждого представлена своя номинация.  

Фото: Гродненский городской комитет ОО «БРСМ»
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