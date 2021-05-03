Стало известно, что произведения гражданско-патриотического содержания прозвучат в День Победы в святом для каждого жителя Гродно месте: традиционный ежегодный фестиваль патриотической песни на сей раз пройдет на мемориальном комплексе Курган Славы 9 Мая.
Лучших исполнителей определят в рамках празднования 76-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Начало мероприятия – в 15:00. Организатором мероприятия выступает Гродненский областной комитет ОО «БРСМ».
Участие в фестивале примет талантливая молодежь из всех уголков Гродненщины. В финале конкурса выступят 30 исполнителей. Это и сольные исполнители, и дуэты, и вокальные группы. Они исполнят песни не только о Великой Отечественной войне и ее героях, но и о Родине, патриотизме, активной гражданской позиции человека, красоте белорусской земли…
Информацию дополняет первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Анна Саросек:
– В этом году фестиваль «Сердце земли моей» приурочен к празднованию Дня Победы. Это не случайно! Талантливых ребят, которые принимают участие в фестивале, объединяет любовь к своей стране и активная гражданская позиция. Это чувство они выражают через творчество и поступки. В нашем конкурсе принимают участие не только профессионалы своего дела, но и любители, для каждого представлена своя номинация.
Фото: Гродненский городской комитет ОО «БРСМ»
Опубликовано:
335
9 Мая в Гродно у Кургана Славы состоится областной фестиваль патриотической песни «Сердце земли моей»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter