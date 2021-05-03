9 мая "Белтелеком" предоставит бесплатные звонки ветеранам войны

Бесплатно осуществлять междугородные разговоры можно 9 мая в период c 00:00 до 24:00 автоматическим способом или с помощью телефониста с домашних телефонов, абонентами которых являются Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны и некоторые иные категории лиц.Акция не действует на разговоры с абонентами мобильных операторов, доступ в интернет и пользование платными справочно-информационными службами, организованными по междугородному принципу.Вместе с тем в честь Дня Победы "Белтелеком" предлагает подключится к ZALA на специальных условиях.